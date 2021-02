Ronaldinho Gaúcho e a mãe, Dona Miguelina Reprodução/Instagram

20/02/2021

Dona Miguelina, mãe do craque Ronaldinho Gaúcho, morreu neste sábado (20) em decorrência da covid-19. Aos 71 anos, ela lutava contra a doença desde dezembro, quando foi internada. A informação inicial foi da Rádio Itatiaia, mas o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, também confirmou.

"Ronaldinho, meu filho, eu sei o que é perder uma mãe. Meus sentimentos nesse momento tão difícil", escreveu Kalil.



Em dezembro, após a internação, o próprio Ronaldinho Gaúcho divulgou a luta da mãe em uma publicação nas redes sociais. "Queridos amigos, minha mãe está com covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe", escreveu Ronaldinho na época.