Publicado 22/02/2021 15:53

Rio - A fase de Jorge Jesus no Benfica não é das melhores, e o clube voltou a tropeçar no Campeonato Português após empatar em 0 a 0 com o Farense, fora de casa. Com o resultado, o Clube da Luz está agora 15 pontos atrás do líder Sporting. Essa é a pior campanha da equipe desde a temporada 2007/2008.

Pressionado no cargo, Jorge Jesus foi perguntado se após o empate ele estaria pensando em pedir demissão. O treinador respondeu de forma breve, mas deu sequência a resposta.



"Não... Cada jogo tem uma história diferente. É verdade que estamos a esses pontos todos do primeiro colocado, mas também é verdade que a equipe cria imensas oportunidades de gol", afirmou Jorge Jesus.

O ex-treinador do Flamengo também admitiu que a conquista do título é um feito muito improvável para esta temporada.

"Não é uma miragem (o título), mas está cada vez mais difícil. Não seria uma miragem se conseguíssemos as nossas vitórias. O que podemos fazer? É ir trabalhando, esperar que a equipe fique mais tranquila e esperar que consiga fazer aquilo para que trabalha.", disse.