Pau Gasol retorna ao Barcelona

AFP

23/02/2021

O pivô espanhol Pau Gasol, um dos melhores jogadores europeus da história da liga americana de basquete (NBA), anunciou nesta terça-feira (23) que retorna à equipe do Barcelona para competir até o final da temporada.



"Estou muito feliz em anunciar que estou voltando para casa e que em breve irei me juntar às fileiras do FC Barcelona no basquete", escreveu o jogador de 40 anos em uma mensagem postada em sua conta no Twitter.



O pivô, que não atua há quase dois anos, retorna à equipe espanhola duas décadas após ir para a NBA em 2001, com a ambição de estar pronto para participar pela quinta vez de uma edição dos Jogos Olímpicos, agora em Tóquio.



Gasol participou de 18 temporadas na NBA, período em que ganhou dois títulos com o Los Angeles Lakers, ao lado do falecido Kobe Bryant. Mas uma lesão no pé esquerdo o manteve fora das quadras desde março de 2019.



Em nota, o Barcelona confirmou que o contrato de Gasol será até 30 de junho de 2021. "O Barcelona está muito satisfeito com a decisão de Gasol de assinar e regressar àquela que sempre foi a sua casa e está muito feliz e honrado com o regresso de Pau para voltar a vestir a camisa do Barça", informou a equipe.



O pivô já estava vinculado ao seu antigo clube desde março de 2019 exercendo a função de conselheiro e embaixador nos Estados Unidos.

A carreira do espanhol



No Barcelona, Gasol estará sob o comando do técnico lituano Sarunas Jasikevicius, com quem atuou como jogador nas duas temporadas que disputou no clube antes de ir para a NBA como terceiro colocado no Draft.



Depois de seis temporadas e meia com o Memphis Grizzlies, onde foi nomeado como Novato do Ano, Gasol se transferiu em 2008 para o Los Angeles Lakers, onde, ao lado de Bryant, ganhou os títulos de 2009 e 2010.



Seis vezes integrante do time All-Star, Gasol também jogou pelo Chicago Bulls (2014-16), San Antonio Spurs (2016-19) e pelo Milwaukee Bucks (2019), onde estava antes de ser submetido a uma cirurgia no pé esquerdo, da qual ainda está em recuperação.