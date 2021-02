Jorge Jesus Divulgação

Publicado 24/02/2021 13:26

Rio - Jorge Jesus está pressionado no comando do Benfica, mas não pedirá demissão do clube. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o português deixou claro que entregará o cargo e só sairá do clube português se for demitido.

"Vou sempre assumir a minha responsabilidade, mas esta crise não tem nada a ver comigo e nem com os jogadores. Diziam que não corriam e não suavam, mas como é que eles podiam? Eles estavam com uma doença (covid-19) que não conseguimos controlar. Depois do jogo contra o Porto, tivemos mais dez infectados, uma equipe técnica vários dias sem dar o treino. Neste momento os jogadores do Benfica precisam de carinho e não de dúvida", disse Jesus.

"Não vou sair (do Benfica). Não me sinto responsável (pela fase do time). Nem eu, nem os jogadores, nem o presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados. Só eles (jogadores) sabem o que passaram. Uma coisa é ter Covid e estar em casa fazendo home-office, outra coisa é ter Covid e ir correr", completou.

Atualmente, o Benfica está na quarta colocação do Campeonato Português, com 39 pontos. O líder é o Sporting, com 54.