Publicado 24/02/2021 14:29

Rio - Após ser atropelado, um dos gatos de Cristiano Ronaldo, conhecido como Pepe, está recebendo tratamento de luxo para se recuperar. Nesta quarta-feira, o felino voou em um jatinho particular exclusivo para ele de Turim, na Itália, até a Espanha para se consultar com veterinários.

Pepe é mostrado com frequência pelo jogador e sua namorada, Georgina Rodríguez, por meio das redes sociais. De acordo com a rádio Cope, um gato da raça de Pepe custa em torno de três mil euros (cerca de R$ 19,7 mil).

Apesar do susto, Pepe não precisou ficar internado e está sendo tratado na Espanha pela irmã de Georgina. Ela voltará no mesmo jatinho à Itália assim que for liberado pelos veterinários.