Neilton atuou na temporada de 2021 pelo Coritiba Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 22:30

Rio - A internet é conhecida por ser uma terra de histórias fascinantes. O futebol também é um esporte que coleciona grandes histórias. Quando os dois se juntam, não tem erro. E foi isso que aconteceu na última segunda-feira, quando uma história de um depósito feito por engano na conta do atacante Neilton, do Coritiba, viralizou e chamou a atenção de muitos no Twitter.



Tudo começou quando o jovem Pedro Otávio relatou em sua conta que havia feito um depósito no valor de R$ 1.088,37 na conta do jogador Neilton por engano, e que estava tentando entrar em contato com ele para tentar desfazer a confusão. Internautas se uniram, fizeram uma campanha e conseguiram criar a ponte entre os dois para resolver a situação.

Publicidade

Pedro conversou com exclusividade com o LANCE! e explicou como tudo isso aconteceu. Ele, que trabalha em uma imobiliária na cidade de Pitanga, no Paraná, foi fazer o repasse de um aluguel para o proprietário de um imóvel, quando errou um dígito da conta bancária e acabou transferindo o dinheiro para a contar do atacante sem saber.