Publicado 25/02/2021 16:49

Os espectadores poderão se alinhar ao longo do trajeto de passagem da tocha olímpica, quando seu revezamento começar no Japão, no mês que vem, mas torcer será proibido, segundo os organizadores confirmaram nesta quinta-feira (25). O revezamento da tocha foi cancelado dias antes de seu lançamento no ano passado, quando se decidiu adiar Tóquio-2020 por um ano, devido à pandemia da covid-19.

Apesar das preocupações com a segurança dos Jogos, os organizadores afirmam que eles poderão ser realizados e que o revezamento da tocha começará em 25 de março, como previsto.



"A situação da infecção varia de uma região para outra. Temos que levar isso em consideração, e será muito importante aplicar uma abordagem meticulosa", disse à imprensa a presidente da Tóquio-2020, Seiko Hashimoto.



"Queremos conectar todo país sob o conceito de revezamento da tocha: 'A esperança ilumina nosso caminho'", acrescentou.



O revezamento partirá de um local simbólico em Fukushima, destacando o papel de Tóquio-2020 como os "Jogos Olímpicos de Reconstrução", uma homenagem dez anos depois do terremoto, do tsunami e do desastre nuclear de 2011 no nordeste do Japão.



O evento será muito mais sóbrio do que de costume. Os espectadores poderão ver a passagem da tocha, mas terão de usar máscara, evitar a multidão e se limitar a assistir aos trechos do percurso que ficam perto de casa.



"Devem apoiar com aplausos, ou usando coisas que vão ser distribuídas, mas não gritando, ou torcendo", segundo as normas estabelecidas, que também obrigam que se mantenha distância social.



Os portadores da tocha poderão correr sem máscara, desde que mantenham uma distância suficiente dos demais. E todos os envolvido no revezamento passarão por exames médicos duas semanas antes de sua participação e deverão evitar atividades de risco, como comer em restaurantes e ir a lugares cheios.