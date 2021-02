Ex-Fluminense, meia Dudu revela propostas e espera definir futuro em breve Divulgação/Dibba Al Fujairah

Por O Dia

25/02/2021

Rio - Revelado pelo Coritiba, o meia Dudu vive a expectativa de definir o seu futuro nos próximos dias. Com passagem pelo Fluminense, o meia de 29 anos tem treinado forte e vem mantendo a forma física desde que deixou o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes. Dudu comentou sobre a experiência nos Emirados Árabes e falou sobre os treinamentos que tem feito.



"Eu avalio a minha passagem de uma forma boa. Sei que poderia ter sido um pouco melhor, mas no geral foi boa. As coisas estavam indo bem, fiz o meu melhor. Agora estou focado para o próximo desafio. A expectativa é a melhor possível. Tenho treinado muito forte. Estou feliz e motivado para essa nova etapa", disse.



Antes de atuar pelo Dibba, Dudu teve uma passagem de grande destaque pelo Al Taee, da Arábia Saudita. Pela equipe saudita, Dudu fez história. Em uma temporada e meia, o brasileiro anotou 21 gols e deu 6 assistências em 38 jogos. Dudu falou sobre as propostas que tem recebido.



"Tenho recebido algumas propostas e sondagens do Brasil e também do exterior. Ainda vou sentar com o meu agente para pensarmos e tomar a melhor decisão. Vamos escolher de uma maneira boa", completou.