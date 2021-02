Canal Combate Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 14:00

Las Vegas - A categoria que é considerada a mais nobre dos eventos de luta pelo mundo será a protagonista do UFC, neste sábado, dia 27, em Las Vegas. A divisão dos pesos-pesados, que recebe agora o ex-campeão dos meio-pesados Jon Jones, renovou-se e conta atualmente com diversos postulantes à disputa pelo cinturão. O 'UFC Rozenstruik x Gané' coloca frente a frente na luta principal dois exemplos desta renovação.



Com apenas uma derrota na carreira, Jairzinho Rozenstruik, nascido no Suriname e que tem no nome uma homenagem ao ‘Furacão’ da Copa de 70, enfrenta o invicto francês Ciryl Gané, sétimo no ranking da divisão. O card conta ainda com a participação de quatro brasileiros e transmissão ao vivo do Combate e do Combate Play, a partir das 18h45.



É justamente essa renovação da categoria peso-pesado do UFC um dos assuntos debatidos pelos jornalistas Marcelo Russio e Zeca Azevedo e o narrador Rhoodes Lima no episódio #125 do podcast ‘Mundo da Luta’, já disponível no ge.globo. No sábado, André Azevedo e Ana Hissa comandam ao vivo o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar.



“A luta principal promete. De um lado, Jairzinho, que bate muito forte e vem com sede para tirar a invencibilidade do seu adversário. Do outro, o francês Gané, mais completo, na minha opinião. Entre os brasileiros, o Thiago Moisés, que vem treinando muito e fazendo adaptações no seu jogo, tem pela frente um oponente especialista em luta olímpica, mas acredito que o brasileiro saia com uma vitória, para embalar na divisão dos leves”, diz a comentarista Ana Hissa.



O card principal tem a narração de Luiz Felipe Prota e os comentários de Flávio Canto. O canal oficial do Combate no Youtube, transmite também o ‘Aquecimento Combate’, juntamente com o SporTV3 e o Combate.com, que na sequência exibem as duas primeiras lutas da noite.



Entre os brasileiros que estarão em ação neste sábado, a mineira Mayra ‘Sheetara’, revelada no programa ‘Contender Series’, vai para a sua quarta luta na categoria peso-mosca (até 56,7kg) do UFC, diante da americana Montana de La Rosa. Ainda no card principal, Pedro Munhoz, oitavo no ranking da divisão dos galos (até 61,2kg), reencontra o americano Jimmie Rivera, seis anos após o primeiro duelo entre os dois, quando acabou derrotado.



No card preliminar, o paulista Thiago Moisés, embalado por duas vitórias consecutivas, tem pela frente o americano Alexander Hernandez pela categoria peso-leve (até 70,3kg). Já entre os meio-médios (até 77,1kg), o carioca Alex ‘Cowboy’ mede forças com o invicto russo Ramazan Kuramagomedov, que estreia no UFC.