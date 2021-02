Pedro Rocha Divulgação/Alexandre Vidal

Publicado 25/02/2021 17:54 | Atualizado 25/02/2021 18:05

Rússia - Após passagem pelo Flamengo, o atacante Pedro não teve seu contrato de empréstimo renovado e voltou à Rússia. O jogador fez toda a intertemporada com a equipe principal em Dubai e

participou de três amistosos preparatórios, entretanto, devido ao excesso de estrangeiros no clube, teve que ir para o time B do Spartak Moscou.

Recentemente foi noticiado que o jogador teria sido colocado no segundo time do Spartak por questões técnicas. Foi então que o empresário do atleta entrou em contato para esclarecer a real situação de Pedro Rocha na Rússia.

“Ele está no segundo time apenas por não haver mais vagas para estrangeiros no primeiro time, e não por questões técnicas. Existem muitos clubes brasileiros interessados no atleta, porém, devido ao fator financeiro relacionado a um novo empréstimo, ainda não há definição", afirmou.

Pedro Rocha tem 26 anos e teve passagens por Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. O atacante segue treinando normalmente na Rússia e pode retornar ao futebol brasileiro ainda nesse ano. Há alguns meses, o jogador foi especulado no Corinthians, mas o alto valor esfriou as negociações.