Arsenal venceu o Benfica de virada

Rio - Nesta quinta-feira, Arsenal e Benfica se enfrentaram no Estádio Giorgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia. A partida, marcada por duas viradas, terminou com um 3 a 2 para o Arsenal, que marcou com Aubameyang duas vezes e Tierney, enquanto os portugueses marcaram com Diogo Gonçalves e Rafa Silva.

O PRIMEIRO

Para abrir o placar no confronto decisivo, o Arsenal passou a chegar ao ataque, pressionando o Benfica. Foi em jogada da equipe inglesa que Saka recebeu e gerou um belo passe em profundidade para Aubameyang, que acertou uma cavadinha.

EMPATE

Ainda na primeira etapa, o Benfica via o Arsenal ter um resultado que geraria a sua classificação. Com isso, a equipe portuguesa foi ao ataque, e com a jogada no campo ofensivo, foi Diego Gonçalves que marcou para deixar tudo igual na Grécia.

FALHA E VIRADA

O jogo passou a ser equilibrado, e as duas equipes começaram a gerar chances de perigo. Em lançamento do Benfica, a bola estava chegando fácil para Dani Ceballos, do Arsenal, mas o meia tentou recuar de cabeça para o goleiro ainda no meio de campo, e falhou. Com isso, Rafa Silva atacou, e marcou o gol da virada do Benfica.

TUDO IGUAL

Após a virada do Benfica em um erro individual de Dani Ceballos, o Arsenal foi ao ataque, pois precisava da virada. Em passe de Willian, Kieran Tierney, lateral da equipe inglesa, fez uma jogada de ponta driblador e rico de habilidade, e marcou, deixando o empate no placar novamente.

AUBA TÁ ON

Quando tudo parecia perdido para o Arsenal, a equipe inglesa não desistiu. Mesmo com o Benfica atacando, os Gunners seguiram na forma ofensiva, e foi em cruzamento de Saka que Aubameyang tornou-se responsável por mais uma virada na partida.

SEQUÊNCIA

O Arsenal enfrenta, às 9h (de Brasília) deste domingo, o Leicester City, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O Benfica, por sua vez, enfrenta o Rio Ave às 16h (de Brasília) de segunda-feira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português.