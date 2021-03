Alecsandro (E) e Richarlyson podem voltar a jogar juntos Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 02/03/2021 15:54

Após acertar com o volante Richarlyson, de 38 anos, que estava no América-RJ, o Noroeste agora negocia com o atacante Alecsandro, de 40, para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Ambos são filhos do ex-atacante Lela, ídolo e ex-treinador do Noroeste. O centroavante tem como projeto pessoal atuar pelo ex-clube do pai antes de encerrar a carreira.

A última equipe de Alecsandro foi o Figueirense, onde disputou a Série B do Brasileiro e fez um gol em 13 jogos. Ele e Richarlyson atuaram apenas uma vez juntos, no Atlético Mineiro, em 2013, quando o Galo foi campeão da Libertadores.