(FILES) In this file photo taken on June 22, 2010 Argentina's coach Diego Maradona celebrates after Argentina's defender Martin Demichelis (not pictured) scored during the Group B first round 2010 World Cup football match Greece vs Argentina at Peter Mokaba stadium in Polokwane. - Argentine football legend Diego Maradona has died at the age of 60, his spokesman announced on November 25, 2020. Renowned with Brazil's Pele as one of the greatest footballers of all time, the Argentine World Cup winning captain died of a heart attack, having undergone brain surgery earlier this month, a member of his entourage told AFP. (Photo by François-Xavier MARIT / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:07

Rio - A Justiça da Argentina reconheceu nesta sexta-feira os cinco filhos de Diego Maradona como os únicos herdeiros do craque. As informações são do site "Globo Esporte"

Embora se esperasse um processo longo, pelo fato de haver outras pessoas alegando serem filhos do craque, a decisão aconteceu apenas três meses após sua morte. Também se cogitava a hipótese de alguma irmã se postular como herdeira legítima.

Agora, a fortuna de Maradona será calculada e dividida entre seus cinco filhos: Dalma e Gianinna, filhas do casamento com Cláudia; Diego Junior, fruto de um relacionamento que Maradona teve na Itália; Jana, filha de Valeria Sabalain e que entrou na Justiça para ser reconhecida; e Diego Fernando, o caçula de 7 anos.

Caso no futuro a Justiça reconheça outros filhos de Maradona, os herdeiros terão que repassar a porcentagem que lhes será de direito.