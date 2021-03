Ex-mulher e ex-namorada de Maradona discutem ao vivo Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:30 | Atualizado 04/03/2021 13:30

Rio - Claudia Villafañe e Rocío Oliva, ex-mulher e ex-namorada de Maradona, respectivamente, tiveram um bate-boca ao vivo na TV argentina. A discussão aconteceu por conta das circunstâncias do enterro do ídolo argentino.

Tudo começou quando Cláudia ligou para o programa "Polêmica de Bar", da TV América, para se defender da acusação do advogado do advogado Mauricio Dalessandro, que afirmou que Maradona não queria a ex-mulher em seu funeral.

"Você acha que Maradona queria que Claudia o enterrasse? Apesar do respeito que tenho pela Claudia, porque Maradona era um filho da mãe com ela, e estou te dizendo com todas as letras. Mas você acha que ele queria que o enterro acabasse às 16h?", afirmou o advogado.

"Eu disse que não ia falar ou polemizar, mas não posso continuar ouvindo as barbaridades que eles estão dizendo. Eu não consigo entender ao problema das pessoas que estão falando lá, com todos os áudios que saíram e revelaram tudo o que fizeram com Diego, continuar falando sobre os últimos anos, ou me colocar em dizer que me entregaram o corpo. Não fiz nada que não fosse endossado pelos cinco filhos do Diego, a família e as irmãs. Não fiz nenhuma atribuição", disse Cláudia em sua entrada ao vivo.

"Se você sabia tanto sobre o que Diego sentia por mim, como você pode se dar ao luxo de não deixá-lo não entrar para me despedir do homem que foi meu parceiro por sete anos?", questionou Rocío.

"Eu disse para você perguntar a Stinfale [advogado de Maradona], eu não era a única que não te deixava entrar. Stinfale me disse que você estava lá embaixo, não sei... Não liguei para discutir isso. Se não acredita em mim, o problema é seu. Não misture as coisas", respondeu Cláudia.