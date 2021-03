Carlos Germano Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:23 | Atualizado 04/03/2021 12:50

Rio - Carlos Germano foi comunicado nesta quinta-feira que não será mais preparador de goleiros da equipe profissional do Vasco. Aos 50 anos, o ídolo Cruzmaltino poderá seguir no clube, mas em outra função. A informação é do canal "Atenção, Vascaínos".

Germano era o coordenador de preparação de goleiros da base vascaína antes de assumir no profissional juntamente com a efetivação do ex-treinador Ramon Menezes. Já é a segunda vez que Germano atua como preparador de goleiros do elenco profissional. A primeira foi entre 2009 e 2014 e conquistou o título da Copa do Brasil 2011 e da Série B 2009.

Publicidade

Após a derrota na noite de quarta-feira por 1x0 para a Portuguesa, o Vasco volta a campo neste sábado. O cruzmaltino entra em campo no sábado, contra o Volta Redonda, às 21h05 no Raulino de Oliveira.