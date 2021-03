Loco Abreu deu cavadinha no Botafogo antes de repetir na Copa Divulgação

Publicado 04/03/2021 12:08

Em participação no programa Resenha, da ESPN Brasil, com Loco Abreu, o uruguaio Lugano recordou o momento histórico da cavadinha na disputa de pênaltis da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Segundo o ex-companheiro de seleção do Uruguai, o ídolo da torcida do Botafogo estava revoltado com o presidente da federação uruguaia e esse teria sido um dos motivos para a cobrança que ficou marcada.

Isso aconteceu porque, no dia do confronto do Uruguai contra Gana, pelas quartas de final, o presidente da Federação Uruguai à época, Sebastián Bauzá, apareceu durante o lanche da tarde na mesa onde estavam Loco, Lugano, Forlán e Suárez, e pediu que os outros três assinassem uma bola Jabulani para presentear o então presidente da Fifa Joseph Blatter, deixando Loco Abreu fora.



"Estávamos tomando um café da tarde e apareceu o presidente da federação e falou: 'Joseph Blatter quer uma lembrança porque vocês estão fazendo uma Copa fantástica, então assinem Lugano, Suárez e Forlán'. Quando o Loco pegou a caneta, o presidente disse que ele não precisava assinar. Tinha que ver como o Loco ficou bravo. Ele começou a xingar: 'Depois dessa noite, você virá de joelhos pedir uma bola e eu não vou assinar'. Ele não tinha jogado na Copa, entrou nos últimos 15 minutos contra Gana, só bateu aquele pênalti e ficou na história. Isso é um pouco da personalidade do Loco Abreu", contou Lugano ao programa.