Por O Dia

Publicado 03/03/2021 12:51

Rio - Uma contratação no mínimo inusitada pegou os torcedores cariocas de surpresa na manhã desta quarta-feira. Em suas redes sociais, o Resende anunciou a contratação do jornalista Cartolouco, ex-Globo e "A Fazenda", como reforço. Segundo o Gigante do Vale, ele jogará o Campeonato Carioca.

Seja bem-vindo, Cartolouco! #UmaNovaEra pic.twitter.com/xbEgOlZfDZ — Resende F.C. (@Resende_FC) March 3, 2021 Segundo o clube, Cartolouco já assinou contrato e se juntou ao elenco na Pelé Academia, onde os atletas realizam seus treinos. Em sua conta no Instagram, o youtuber postou um vídeo almoçando ao lado dos companheiros.

Cartolouco foi demitido da Globo em abril de 2020. O estopim para sua saída da emissora foi uma guerra de álcool gel, que foi flagrada durante um programa ao vivo. No fim do ano, participou da 12ª edição do reality "A Fazenda", onde foi o quarto eliminado.