Tite, treinador da Seleção AFP

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:43 | Atualizado 05/03/2021 13:48

Rio - Em meio à incertezas crescente sobre a realização das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, a partida entre Colômbia e Brasil tem obstáculos sanitários importantes. Ministro da Saúda da Colômbia, Fernando Goméz considera improvável qualquer exceção à entrada dos brasileiros para o jogo marcado para 26 de março, em Barranquilla.

"Hoje seria muito difícil a abertura de qualquer voo do Brasil. Qualquer voo. Não teria como justificar a abertura de um voo fretado frente a outras populações que também tem situações até humanitárias em relação ao Brasil. A epidemiologia não permite isso", disse em entrevista à imprensa local.



O Brasil vem passando pelo momento mais complicado em relação a letalidade da pandemia da Covid-19. de acordo com o portal "globoesporte.com", o Ministério Público vai recomendar à CBF a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil. A carta deverá ser assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança nos estádio.

A temporada 2021 do futebol brasileiro começou há poucos dias e já existe uma grande polêmica. A continuidade dos jogos durante um novo período de crescimento dos casos de covid-19 causou um racha nas opiniões. Embora a preocupação com a pandemia e as mutações do vírus seja unânime, não há consenso sobre se o futebol deve novamente parar, como foi no ano passado, quando houve uma interrupção de quatro meses no calendário nacional.