Publicado 05/03/2021 13:41

RENOVOU! Maior ídolo da nossa história, o técnico Renato Portaluppi acertou a sua renovação e continuará no comando do nosso time por mais uma temporada!



Acesse https://t.co/b5u9179cx6 e saiba mais! pic.twitter.com/2fmbBgCQQA — Grêmio FBPA (@Gremio) March 5, 2021 Porto Alegre - O treinador que está a mais tempo à frente de um clube de futebol no Brasil renovou por mais uma temporada. Renato Gaúcho fica no Grêmio pela sexta temporada seguida. O Tricolor Gaúcho anunciou a extensão do vínculo nesta sexta-feira.

O clube ainda não concluiu a temporada de 2020, tendo em vista que ainda precisa decidir a Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo. Mas o fim da novela sobre a renovação permite ao clube acelerar o planejamento da temporada 2021.

A negociação já estava bem encaminhada desde a semana que precedeu o primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras. No último dia 28, o Tricolor perdeu para o Alviverde na Arena por 1x0 e precisa vencer na partida de volta se quiser se sagrar campeão pela sexta vez na competição.

Renato é ídolo do Grêmio desde era jogador. Também é quem mais tem jogos como treinador na história do clube e ganhou uma estátua na Arena. Gaúcho coleciona títulos pelo tricolor, como a Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018 e dos estaduais de 2018, 2019 e 2020, além de uma Recopa Gaúcha.