Publicado 03/03/2021 13:03

Rio - O Fluminense ainda não sabe se vai disputar a fase preliminar da Libertadores ou se irá para direto para a fase de grupos. Porém, caso não consiga a vaga direta, o Tricolor não irá mais estrear no próximo dia 9 de março. A Conmebol transferiu para a quarta-feira (dia 10) a partida entre o primeiro classificado do Brasil para a pré-Libertadores e o Ayacucho, do Peru. As informações são do portal "UOL".

A entidade entendeu que por conta do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio acontecer neste domingo, às 18 horas, não haveria tempo hábil de descanso para o Tricolor Gaúcho enfrentar o clube peruano, caso a equipe de Porto Alegre seja derrotada pelo Verdão na final do torneio.



A final da Copa do Brasil vai definir o último time brasileiro que entrará na fase de grupos da Libertadores. Se o Palmeiras ganhar o torneio, o Fluminense fica com a vaga na fase de grupos e o Grêmio enfrenta o Ayacucho na fase preliminar. Caso os gaúchos se sagrem campeões da Copa do Brasil, se classificam para a fase de grupos, deixando o Fluminense no confronto com os peruanos.

A partida entre Santos e Deportivo Lara, da Venezuela, está mantida para a terça-feira. O SBT vai transmitir o jogo da quarta-feira, independente de ser do Fluminense ou do Grêmio, enquanto a Fox Sports será a responsável por transmitir a partida do Peixe.