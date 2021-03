Fotos! Árbitra musa faz ensaio nu e bomba nas redes sociais

Rio - Destaque dentro dos gramados atuando em jogos das categorias amadoras da Rússia, A árbitra russa Ekaterina Kostyunina comanda partidas de jogos das categorias amadoras da Rússia, mas também tem uma carreira de modelo. No Instagram, ela divulga seus trabalhos e faz bastante sucesso.

O último deles, um ensaio nu artístico sensual, a bela russa compartilhou as fotos do ensaio em seu perfil oficial nas rede sociais. Nos cliques, a esportista aparece sem as roupas e cobrindo as partes íntimas com os braços.

