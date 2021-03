Estádio do Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 09:44 | Atualizado 11/03/2021 13:09

Rio - A mudança do nome do estádio do Maracanã aprovado pela Alerj na última terça-feira causou uma grande rejeição entre os leitores do Jornal O Dia. Em enquete realizada, 96,7%, dos internautas que votaram, não aprovaram a mudança do nome para homenagear Pelé. Apenas 3,3% acharam correto que o estádio deixe de se chamar Mário Filho.

O nome oficial do Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, será trocado para Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé. A troca foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (9) e causou protesto da família de Mário Filho. O projeto, que ainda irá à sanção do governador em exercício Cláudio Castro, dará o nome de Mário Filho, jornalista que idealizou a campanha para a construção do Maracanã, ao complexo esportivo, que engloba ainda o Ginásio Maracanãzinho e o Estádio de Atletismo Célio de Barros.