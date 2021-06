PSG - quatro títulos consecutivos do Campeonato Francês: 2012/2013 até 2015/2016 - AFP

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:50

Rio - Emerson Sheik rasgou elogios a Neymar em suas redes sociais. O ex-atacante do Flamengo postou uma foto ao lado do craque brasileiro e deixou clara sua admiração, o colocando como um dos maiores que ele viu jogar.

"O Neymar é um dos maiores jogadores que vi jogar, sem dizer a parte social, ele e sua família contribuem absurdamente para crianças, jovens e adultos com as ações em seu instituto, que é referência para todos nesse seguimento. Cheio de Saúde! Feliz! Joga muito! Mundialmente conhecido! Muitos amigos e admiradores! Rico", escreveu

"Então não tentem me induzir a falar mal, deixar de gostar e admirar uma pessoa que sou fã e tenho muito respeito como ser humano. As pessoas têm dificuldades de reconhecer, aceitar, admirar, elogiar, aplaudir entre outras qualidades que um ser humano possa ter. Aceitem o sucesso dos outros! Queiram o bem das pessoas. Essa é minha opinião! E que fique bem claro! Pago minhas contas com o meu trabalho", completou.