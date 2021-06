Em fim de contrato com o Milan, Donnarumma já antecipou que mudará de ares na próxima temporada e é alvo de Juventus, Paris Saint-Germain e Barcelona - Milan/Divulgação

Em fim de contrato com o Milan, Donnarumma já antecipou que mudará de ares na próxima temporada e é alvo de Juventus, Paris Saint-Germain e BarcelonaMilan/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:33

Barcelona - Com dívida avaliada em R$ 4 bilhões, o Barcelona tem explorado a criatividade para acelerar o processo de reformulação para a próxima temporada. Esta semana, o clube anunciou a chegada, a custo zero, do zagueiro espanhol Eric García e do atacante argentino Sergio Agüero, ambos em fim de contrato com o Manchester City. Considerado uma das maiores 'vitrines' do mundo da bola, o clube mira mais três reforços gratuitos e de peso: Donnarumma, Wijnaldum e Depay.

De acordo com o diário 'Mundo Deportivo', o clube entrou na disputa com com Juventus e Paris Saint-Germain para contratar o goleiro italiano, livre no mercado após a decisão de não renovar com o Milan. Após garantir a permanência de Ronald Koeman no comando do Barça, o presidente Joan Laporta, ganhou um importante aliado para sacramentar a negociação com o volante Wijnaldum e com o atacante Memphis Depay, ambos em fim de contrato com Liverpool e Lyon, respectivamente.

Publicidade

A dupla é indicação do treinador, que a comandou à frente da seleção da Holanda. O bom relacionamento com Koeman pode influenciar na decisão dos jogadores valorizados e em alta no mercado. O anúncio da contratação do lateral-direito Emerson Royal, nesta quarta-feira, interrompeu o ciclo de contratações '0800' do Barcelona. Convocado pela Seleção para os confrontos com Equador e Paraguai, a compra definitiva dos direitos do reforço custará cerca de R$ 57 milhões na negociação com Bétis.