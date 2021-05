Emerson Sheik Reprodução Instagram

Por Lance

Publicado 18/05/2021 12:00

Rio - Se depender das expectativas do ex-atacante Emerson Sheik, o Fluminense não deve ir longe na Copa Libertadores. Comentarista do programa "Arena SBT", Sheik avaliou a atuação tricolor nesta edição da Copa e palpitou que o clube não avança até a fase semifinal da competição. A equipe das Laranjeiras pode garantir sua ida à fase mata-mata nesta terça-feira.



Presente na atração de Benjamin Back, o tricampeão do Brasileirão por Flamengo, Fluminense e Corinthians chegou a prometer correr nu na Avenida Paulista, em São Paulo, caso o time de Roger Machado garanta sua vaga na semifinal da competição.

"Não, sem chances. O Fluminense não vai ser surpresa (na Libertadores). Está jogando um futebol alegre... Estou sendo sincero e verdadeiro. Tem um equilíbrio entre jovens e veteranos, mas vão até a esquina e não passam mais. E todo mundo sabe disso. Não tem como o Fluminense ser campeão", comentou ele.



Pilhado por Cicinho, ex-São Paulo, e Benjamin Back, Sheik prometeu que faria a brincadeira caso o seu ex-clube chegasse à fase escolhida como "quase campeão". O apresentador Ratinho concordou com o colega de atração sobre o palpite. Em 2010, Sheik foi campeão nacional com a equipe, além de ter no currículo dois gols em final de Libertadores pelo Corinthians.