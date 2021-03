Cristiano Ronaldo AFP

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:14

Rio - O craque português Cristiano Ronaldo vem alvo de fortes críticas após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões. O jornal italiano "Corriere della Sera" não poupou palavras ao detonar a atuação do atacante contra o Porto.

O periódico lembrou das eliminações da equipes nas últimas duas temporadas, contra o Ajax e Lyon, para afirmar que o atacante foi "um homem a menos" contra o Porto.



"Contra o Ajax e o Lyon, a Juventus não estava à altura de seu campeão, enquanto, nos dois jogos frente aos seus compatriotas, faltou Cristiano, transformando-se de um homem a mais em um homem a menos", escreveu o jornal, que também falou em "desaparecimento" de CR7 contra o clube português.

"Essa complexidade do confronto com um adversário normal fala das atitudes erradas da Juve, do contínuo desaparecimento de Ronaldo contra seus conterrâneos e da facilidade com que a Juve perde o equilíbrio ao ser atacada", acrescentou.

Já o "Corriere dello Sport", chamou CR7 de "peso" em sua manchete. "Ronaldo agora é um peso. A Juve se questiona sobre o futuro de Cristiano".