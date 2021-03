Doria: baixo efeito adverso Nelson ALMEIDA/AFP

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:48 | Atualizado 11/03/2021 11:48

São Paulo - O Governo de São Paulo informou a Federação Paulista de Futebol que o os jogos do Paulistão serão interrompidos, segundo informação do "ge".

Ainda de acordo com a publicação, o anuncio será feito na tarde desta quinta-feira por João Dória (PSDB), governador do estado, em um entrevista coletiva. O jogo desta noite entre Palmeiras e São Caetano deverá ser mantido, mas a tendência é que não aconteça a rodada do final de semana.



Até o momento, o Campeonato Paulista teve três rodadas, totalizando 12 partidas, na fase de grupos. Caso a paralisação seja confirmada, repetirá o feito do ano passado, quando a competição precisou ser interrompida, no dia 16 de março, devido a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O campeonato só retornou no dia 22 de julho, quase quatro meses depois.

O Estado de São Paulo vive um colapso na saúde. Segundo os números de quarta-feira, são 8.972 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) e 11.342, em enfermarias. A ocupação de leitos de UTI para covid-19 atingiu 82%. Das 24 regiões de saúde, 18 estão no limite da ocupação de UTI, sendo que 32 cidades não têm mais nenhum leito para tratar pacientes com covid.