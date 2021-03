O Porsche 911 que pertenceu a Maradona entre 1992 e 1993 Divulgação/Casa Bonhams

Por AFP

Publicado 11/03/2021 16:58

Um Porsche que pertenceu a Diego Maradona durante seu período como jogador do Sevilla (na temporada 92-93) foi leiloado em Paris por 483 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões), informou a casa de leilões Bonhams.

O Porsche 911 conversível de 1992 foi vendido na quarta-feira (10) durante um leilão on-line de carros de luxo. O preço era avaliado entre 150 mil e 200 mil euros.



Publicidade

O astro argentino recebeu o carro em novembro de 1992 e o utilizava no deslocamento de sua casa até o centro de treinamento do Sevilla, na época treinado por seu compatriota Carlos Bilardo.



Com o Porsche, "Maradona demonstrou que seu pé direito era tão potente no acelerador como seu pé esquerdo com a bola, já que foi detido ao volante, depois de passar por um sinal vermelho e por dirigir a 180 km/h no centro da cidade", afirmou a casa Bonhams em um comunicado.



Publicidade

Maradona, falecido em novembro aos 60 anos, deixou o Sevilla um ano depois. O Porsche foi vendido a um morador da ilha de Malhorca, que o conservou por 20 anos, antes de passar por vários colecionadores franceses. O carro foi vendido por seu proprietário atual em bom estado de conservação, depois de percorrer 120 mil quilômetros.