Governador em exercício, Claudio Castro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 20:02

Rio - Horas após sinalizar positivo para a realização de jogos do Paulistão no Rio, o governador em exercício Cláudio Castro voltou atrás e decidiu vetar que as partidas fossem realizadas no estado. A informação foi confirmada pelo governo em nota oficial.

"O governador em exercício Cláudio Castro foi consultado sobre abrir estádios do Rio para o Paulistão, mas negou por conta do avanço dos números da Covid no estado", diz a nota.

Segundo o site "Globo Esporte", após abrir as portas para a Federação Paulista de Futebol, o governador foi aconselhado a ouvir a opinião de seu conselho técnico. Após a conversa, ele voltou atrás e descartou receber a competição.

Mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, proibiu a realização de competições esportivas no estado por pelo menos duas semanas. Agora, a Federação Paulista trabalha com a possibilidade de levar seus jogos para Minas Gerais.