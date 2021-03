Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Rio - Há pouco menos de um mês, o Internacional via escorrer pelas mãos a possibilidade de conquistar o título do Brasileiro. A equipe colorada chegou a liderar o Brasileiro até a penúltima rodada, porém, por um ponto, o Flamengo acabou conquistando o título da competição. O treinador Abel Braga falou sobre a perda do campeonato. Na opinião dele, a taça foi "tirada" do Beira-Rio.

"Tiraram. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não estou dizendo que foi de maldade ou que são desonestos. Mas foi um prejuízo grande. Os erros foram somente direcionados para um lado, contra o Inter. Os caras mereciam, porque foi um time de caras dignos, time de operários, lutaram até o último minuto, mas infelizmente tiraram, eu considero, de forma absurda", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com."

O Internacional poderia ter sido campeão, caso tivesse vencido o Corinthians, na última rodada, em Porto Alegre. O Colorado teve gols anulados e um pênalti invalidade pelo VAR, no entanto, a decisão mais polêmica para Abel Braga aconteceu no jogo anterior, na "final" contra o Flamengo, quando Rodinei foi expulso, deixou o Inter com um a menos e o Rubro-Negro venceu a partida por 2 a 1 no Maracanã.



"O próprio jogador do Flamengo (Filipe Luís) desmente que foi agressão. Mas dói, sempre vamos lembrar que chegamos a ficar 12 pontos do primeiro, que era o São Paulo. Daqui a pouco, estamos a dois jogos do fim, contra o segundo colocado, com um ponto na frente. Acho que estava muito próximo e óbvio que isso deixa marca", disse.