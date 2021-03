Aguero em lance com o goleiro Leno: argentino entrou no fim do jogo AFP

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:51

Rio - Kun Agüero não está contente com as poucas chances recebidas ao longo da temporada. Segundo o "Daily Mail", o atacante, que é o maior ídolo da história do clube, está "desiludido" com a forma que Pep Guardiola vem o aproveitando na temporada, e acredita que o treinador não desejará contar com ele no futuro.

Publicidade

O que teria sido o estopim na concepção do argentino, foi o fato do técnico ter utilizado ele apenas nos 18 minutos finas do duelo contra o Southampton, na última quarta-feira.



Ao longo de toda temporada, Agüero só foi utilizado em 12 partidas, e só quatro delas como titular. Uma lesão que o deixou parado por quatro semanas, além de ter contraído Covid em janeiro, atrapalhou sua trajetória. No entanto, esteve disponível em oito oportunidades em que não foi à campo.

Publicidade

Vale lembrar que o contrato do atacante vai até a metade do ano e segue estacionado as tratativas para um acordo de renovação. O City é um dos clubes que estariam de olho na contração de Haaland, do Borussia Dortmund.