Árbitro Dênis Ribeiro Serafim foi flagrado pela câmera de TV urinando no campo Reprodução/SporTV

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 14:19

Flagrado pelas câmeras do SporTV urinando no campo antes do jogo entre Boavista e Goiás, quinta-feira (11) pela Copa do Brasil, o árbitro alagoano Dênis Ribeiro Serafim foi alvo de muitas piadas na internet. Por causa da repercussão, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) divulgou uma nota oficial defendendo o profissional e revelou que ele sofre de incontinência urinária.

Segundo a ANAF, o árbitro alagoano não tomou o remédio para o distúrbio antes da partida. No texto, também há uma referência sobre o problema, que acomete 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia.



Publicidade

A ANAF também pediu que não haja punição ao profissional pela cena e elogiou o seu desempenho recente. Integrante do quadro da CBF, ele tornou-se o primeiro alagoano a ser habilitado a comandar o VAR.



"As redes sociais são implacáveis. Condenam, difamam e transformam em chacota sem ao menos dar oportunidade de defesa (...) Dênis é um árbitro experiente, de qualidade técnica reconhecida e não merece receber qualquer tipo de punição na esfera desportiva. Já basta a condenação pública e equivocada das redes sociais nas últimas horas", diz parte da nota da ANAF.



Publicidade

Confia a nota oficial da ANAF na íntegra:



"As redes sociais são implacáveis. Condenam, difamam e transformam em chacota sem ao menos dar oportunidade de 'defesa' à vítima. Posturas que a ANAF não só repudia como combate. A entidade vem a público prestar solidariedade ao árbitro Dênis da Silva Ribeiro. A sua boa atuação em Boavista x Goiás, na noite da última quinta-feira pela Copa do Brasil, terminou ofuscada por uma situação extremamente incômoda para quem, assim como ele, tem incontinência urinária. No Brasil, cerca de 10 milhões* de pessoas são acometidas por essa doença. Dênis não havia tomado o remédio antes da partida e, por isso, acabou passando por esse constrangimento flagrado pelas câmeras de TV. Pedimos empatia à sociedade e discernimento à CNA da CBF para avaliar esse caso. Dênis é um árbitro experiente, de qualidade técnica reconhecida e não merece receber qualquer tipo de punição na esfera desportiva. Já basta a condenação pública e equivocada das redes sociais nas últimas horas.

Publicidade

Salmo Valentim, Presidente da ANAF

*Estimativa da Sociedade Brasileira de Urologia"