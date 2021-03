AFP / Glyn KIRK

12/03/2021

Rio - Com passagem por Manchester City e Chelsea, o ex-jogador Wayne Bridge polemizou nesta sexta-feira após uma entrevista veiculada ao 'The Sun'. Em entrevista ao portal inglês, o ex-meia afirmou que o técnico José Mourinho, hoje no Tottenham, costumava dar festas aos atletas, inclusive com a presença de famosos, como o rapper Snoop Dogg.

"Ele era legal com os caras. Algumas vezes tivemos pré-temporadas nos Estados Unidos, e ele dava festas. Quando eu digo festa, quero dizer que o Snoop Dogg estava nelas, todo mundo estava", disse Bridge antes de relembrar um episódio pessoal envolvendo o treinador português. Segundo o ex-atleta, o comandante fazia greve de silêncio com o elenco.



"Ele estava no meu pé durante um treinamento. Tudo que eu fazia tinha problemas para ele, mas aguentei. Em um certo momento, virei para Mourinho e disse "qual a p... do seu problema?", e ele não disse nada. Nunca disse nada para mim, nem falou comigo depois disso", revelou Wayne, que recentemente participou do reality show 'I'm a celebrity'.