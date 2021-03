Alexandre Pato foi apresentado pelo Orlando City Divulgação

Publicado 12/03/2021

Sem atuar desde agosto, quando deixou o São Paulo, o atacante Alexandre Pato recebeu as boas-vindas do Orlando City, dos Estados Unidos. Bem vestido, o jogador posou para uma sessão de fotos do Orlando City Stadium. A partir da próxima segunda-feira, o time de Orlando começa uma série de amistosos contra equipes da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Alexandre Pato ficou quase cinco meses sem clube e chegou a ser especulado em diversos clubes da Série A. No entanto, o objetivo do atacante era mesmo sair do Brasil.