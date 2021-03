Galvão Bueno é vacinado contra a Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:53 | Atualizado 12/03/2021 18:54

Rio - A sexta-feira foi especial para Galvão Bueno. O narrador, de 70 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul,onde tem feito seu isolamento social. Na Web, ele compartilhou o momento e se disse emocionado.

Vacinado!!



Chegou a minha vez, um momento tão esperado!! Muita emoção!! Vacina e esperança!! pic.twitter.com/Uc7dIzJKLm — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 12, 2021 "Estou até emocionado, é meu dia de tomar a vacina. E quero agradecer à prefeitura e à secretaria de saúde de Candiota, onde temos nossa segunda residência aqui no Brasil, pela competência deles. Chegou a minha turma, a turma dos 70!", disse Galvão.

"Como eu esperei esse momento, capricha aí, Claudia! Graças a Deus. Em abril já estou de volta trabalhando, se Deus quiser! E fica o recado, mesmo depois da vacina, continue de máscara, se higienizando e com o isolamento social", completou.

Por ser do grupo de risco, Galvão está longe das transmissões desde março de 2020, quando se iniciou a pandemia. O afastamento é parte do protocolo de segurança da Globo. Durante este período, ele tem feito participações de casa em programas do SporTV.