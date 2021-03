Bicampeão olímpico, LeBron James não decidiu se disputará os Jogos de Tóquio Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 19:31

Los Angeles - Principal nome dos Estados Unidos na NBA, LeBron James está na lista de pré-convocados para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e Londres, em 2016, o astro do Los Angeles Lakers não garantiu a presença no Japão. O ala, de 36 anos, está dedicado na conquista do bicampeonato da NBA à frente da franquia californiana.

"A NBA, como me sinto, o que minha família acha e como a temporada vai decorrer, tudo isso pode influenciar minha decisão, há muitas variáveis nisso. Mas estou feliz em ser um dos finalistas. Como sempre, é uma honra poder jogar por todos esses anos pelo time dos Estados Unidos e representar meu país pelo esporte que eu tanto amo jogar", disse o camisa 23.

Bronze em sua estreia em olimpíadas, nos Jogos de Atenas, em 2004, LeBron James abriu mão da disputa da Rio 2016. Com uma constelação de craques convocada, os Estados Unidos terão a França como adversária em sua estreia nos Jogos de Tóquio, que será disputado entre 23 de julho e 8 de agosto.

Confira a lista de pré-convocados:

Jimmy Butler (Miami Heat), Stephen Curry (Golden State Warriors), LeBron James e Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Kevin Durant e Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Phoenix Suns), Kyle Lowry (Toronto Raptors) e Russell Westbrook (Washington Wizards), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) e Trae Young (Atlanta Hawks).