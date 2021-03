Gustavinho sofreu um pênalti e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Toledo Gabriel Thá/Paraná Clube

Publicado 18/03/2021 18:06 | Atualizado 18/03/2021 18:08

Rio - Na tarde da última quarta-feira (17), o Paraná Clube visitou o Toledo, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2021. O Tricolor venceu o duelo por 2 a 0. O grande destaque da partida foi o atacante Gustavinho. Ele sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol e marcou o segundo tento da partida. O atacante comemorou a atuação.



“Estou muito feliz por conseguir contribuir com o gol e por ter sofrido o pênalti, que resultou no primeiro gol da partida e que ajudou na nossa vitória. Espero que eu consiga ajudar o Paraná durante a temporada”, disse.



Na temporada 2020, Gustavinho foi campeão da Copa Santa Catarina, pelo Joinville. O atacante de 27 anos, afirma que a expectativa é a melhor possível e acredita que a equipe está no caminho certo.



"A expectativa é muito boa. O time está no processo de reconstrução, mas creio que estamos no caminho certo. Já notamos uma evolução e vamos continuar nos empenhando no dia a dia, para que o Paraná conquiste todos os seus objetivos dentro do campeonato", concluiu.