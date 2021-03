Presidente do Comitê Organizador, Seiko Hashimoto quer definir logo a questão AFP

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:55

A presidente do Comitê Organizador da Tóquio-2020, Seiko Hashimoto, afirmou que uma reunião neste sábado (20) deve definir a presença ou não de público estrangeiro na Olimpíada. A tendência é que haja a proibição da entrada de pessoas de outros países no Japão para assistir ao evento, em função da pandemia de covid-19.

"As pessoas estão esperando ansiosamente por uma decisão antecipada para que possam seguir para a próxima etapa. Precisamos ser capazes de tomar a decisão logo. Todas as decisões serão tomadas pelo COI no final. Quando se trata de imigração, é um assunto do governo nacional na fronteira ", afirmou Hashimoto.



Publicidade

Estarão presentes na reunião membros do Comitê Organizador, Comitê Olímpico Internacional (COI) e Comitê Paralímpico Internacional (IPC), além dos governos do Japão e de Tóquio.



Mais à frente, haverá outra reunião para definir sobre a presença de público japonês na Tóquio-2020. Uma das possibilidades é que as arenas olímpicas recebam 50% de sua capacidade. Já foram vendidos mais de 4,5 milhões para residentes no Japão e 1 milhão para estrangeiros, que devem receber o dinheiro de volta caso sejam proibidos de entrar no país.