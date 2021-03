GOD E-sports busca título da LBFF para entrar na história Divulgação Garena/Bruno Alvares e Jessica Liar

Rio - Neste sábado (20), o Brasil conhecerá o novo campeão da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). Com 12 equipes na disputa, a competição será disputada em nove quedas. A GOD E-sports entra na disputa em busca do seu primeiro título da LBFF. O técnico da equipe Antônio "Zultra" Pinho, destaca a preparação da sua equipe e acredita no título.



"Minha expectativa é que o time dê o melhor de si nessas nove quedas da final. Que a gente consiga sim, sair campeões no sábado. Em relação a preparação, os treinamentos estão sendo intensos, o time está unido por um só objetivo. Estou conseguindo tirar o melhor de cada um, estamos realizando treinamentos em mapa aberto, e também treinamentos específicos, que é onde conseguimos definir nossas melhores estratégias. O time está confiante de que realmente possamos ser campeões da LBFF", disse.



Além do título de campeão da Liga Brasileira de Free Fire, a equipe campeã levará um prêmio de R$ 105 mil reais, além de conquistar uma vaga no mundial da categoria, o Free Fire World Series. O manager da GOD E-sports, Brunno "FORNAX" Zanini, quer a equipe sendo protagonista e quer o seu time fazendo história.



"Estar na final é como colher os frutos de um split e uma preparação bem feita. É importante nos classificarmos e chegarmos de cabeça erguida para mais uma final. Batemos na trave nas últimas vezes, mas dessa vez, tenho certeza que vamos protagonizar e entrar pra história", concluiu.