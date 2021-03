Rafael Tolói, da Atalanta, disputa bola com Vinicius Junior, do Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:46

Naturalizado italiano no mês passado, o brasileiro Rafael Tolói foi convocado pela primeira vez para a seleção da Itália. O técnico Roberto Mancini incluiu o zagueiro da Atalanta na lista de jogadores para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, contra contra Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, entre 25 e 31 de março.



Tolói não é o único ítalo-brasileiro na lista. O outro é Emerson Palmieri, do Chelsea.



Revelado pelo Goiás e com passagem por São Paulo e Roma, o zagueiro de 30 anos chegou a jogar nas categorias de base da Seleção Brasileira. Sem chances na equipe principal, optou pela naturalização, que foi aceita pela Fifa há um mês. Tolói está na Itália desde 2014 e defende a Atalanta desde 2015.



Nesta semana, o zagueiro completou 200 partidas pelo clube italiano contra o Real Madrid, pela Champions League.