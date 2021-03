Experiente, Hudson aumenta o leque de opções do técnico Roger Machado no meio de campo Mailson Santana/Fluminense

Por Lance

Publicado 19/03/2021 19:43

Rio - Hudson está pronto para atuar novamente com a camisa do Fluminense. Nesta sexta-feira, o novo contrato do volante, por empréstimo até dezembro, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O jogador vem treinando com o grupo desde quarta-feira, quando todos se reapresentaram no CT Carlos Castilho.



Após o término do vínculo com o Fluminense no fim do Campeonato Brasileiro, Hudson se reapresentou ao São Paulo para ser avaliado pela nova comissão técnica liderada por Hernán Crespo. Como não foi aproveitado, ele foi liberado e voltou para o Rio de Janeiro para cumprir um acordo já existente com o Tricolor carioca de permanência.



O volante deve reestrear apenas na próxima sexta-feira, contra o Volta Redonda. Isso porque o time alternativo deve se manter neste sábado, contra o Bangu, e na terça-feira, frente ao Boavista.



A permanência do jogador de 33 anos foi defendida pela diretoria do Fluminense, que vê o atleta como um dos líderes do elenco. O clube arcará com um percentual do salário do volante, que disputou 43 partidas na última temporada e marcou um gol, mas perdeu a titularidade para o jovem Martinelli.