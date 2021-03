Guardiola não poderá contar com Agüero AFP

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:47

Rio - Todo treinador busca ter alguns dias sem jogos para preparar o time e aprimorar algo que tenha visto de errado. Para o espanhol Pep Guardiola, porém, a pausa nos campeonatos europeus por causa da data Fifa para partidas das seleções será sua chance de "se desligar do futebol". O comandante do Manchester City quer esquecer da bola por quatro ou cinco dias e descansar.

Curiosamente, o Manchester City é o único time inglês na disputa pelos quatro troféus da temporada. Além de liderar o Campeonato Inglês com 14 pontos de vantagem, ainda está na decisão da Carabao Cup, diante do Tottenham, dia 25 de abril, nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, e na semifinal da Copa da Inglaterra, dia 17 de abril diante do Chelsea.



Satisfeito com o desempenho de seus comandados, o treinador que costuma ser muito intenso durante os jogos, se dará o direito de descansar para voltar ainda mais concentrado nas disputas pela frente. Serão dias para aliviar o estresse.



"Nos próximos quatro ou cinco dias não vou pensar em futebol ou assistir a jogos", prometeu. Resta saber se conseguirá. "E, então, no final desta primeira semana e na segunda semana começaremos a nos preparar para o Leicester e o Borussia Dortmund", afirmou.



O jogo diante do Leicester marcará o retorno às partidas, dia 3 de abril, pelo Campeonato Inglês. Contra os alemães, dia 6, o City inicia a busca por vaga às semifinais da Liga dos Campeões, na Inglaterra. A volta será dia 14, em Dortmund.