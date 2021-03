Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:44

São Luís, Maranhão - Uma propaganda divulgada nesta terça-feira pelo Sampaio Correa gerou polêmica nas redes sociais. Na publicação, aparece uma mulher de biquíni, com a camisa da equipe, junto a marca de um patrocinador da equipe maranhense. A ação gerou críticas na internet e o clube se manifestou sobre a publicação em nota ao 'Ge.com'.

Que vergonha! Evoluem... já estamos em 2021.

Tratar mulher como objeto dessa forma é um retrocesso. — Jonas Magalhães (@jonasmagcoelho) March 23, 2021

cara? que propaganfa infeliz. torcedora não tem um minuto de paz. — princesa jujuba (@zzadrena) March 23, 2021

"Trata-se de uma peça publicitária de um patrocinador do clube, confeccionada pela equipe de marketing do parceiro. Na oportunidade, o Sampaio Corrêa ratifica seu respeito por toda torcida feminina que faz parte do nosso imenso universo Tricolor, afirmando nunca ter tido a intenção de ofender nem depreciar a imagem da mulher", explicou o clube.