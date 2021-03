Marcinho Divulgação

Por Lance

Publicado 29/03/2021 20:57

Paraná - A contratação do lateral-direito Marcinho continua dando o que falar dentro do Athletico. Após a irritação com o anuncio, a torcida do Furacão promoveu uma campanha nas redes sociais #foramacinho para forçar a saída do jogador.

A insatisfação com a chegada do atleta é o seu envolvimento no homicídio em dezembro de 2020, quando ele atropelou duas pessoas no Rio de Janeiro e não prestou socorro às vítimas.



Apesar de toda a revolta das arquibancadas, a diretoria do Athletico não se posicionou sobre o assunto e mantém Marcinho no elenco.