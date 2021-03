Ao lado da americana Hayley Carter, Luisa avançou para as quartas de final da WTA 1000 de Miami MARCELO STEFANI/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 19:48

Miami - A paulistana Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter emplacaram uma exibição de alto nível, nesta segunda-feira, e avançaram para as quartas de final do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao superarem a russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhaoxuan Yang por 6/0 6/3, em apenas 46 minutos. Stefani e Carter, cabeças de chave 8 do torneio, buscam vaga na semifinal diante das norte-americanas Jessica Pegula e Asia Muhammad, nesta terça-feira, em horário a ser definido.

"Foi um ótimo jogo, bem limpo, muito bom do início ao fim. Sabíamos que elas não eram tão duplistas, fizemos nossa estratégia e deu super certo. Esperamos um bom jogo contra a Muhammad e Pegula, diferente dos dois que fizemos aqui, mas estamos confiantes e animadas", analisou Luisa.

"Miami é um torneio que sempre quis jogar. Alguns anos atrás vim para cá e tentei ser boleira com meu irmão. Nos inscrevemos e não fomos chamados, fomos rejeitados como ballkids`. Cada dia e cada jogo é super legal estar aqui. Segue o baile, estamos treinando bem, adoramos as condições da quadra, do clima em Miami", acrescentou.

Na competição de simples do WTA 1000 de Miami, o destaque ficou para a vitória da japonesa Naomi Osaka sobre a belga Elise Mertens, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Na chave masculina do ATP 1000 de Miami, o russo Andrey Rublev, número oito do ranking mundial, venceu o húngaro Marton Fucsovics, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.