Kroos foi importante personagem na história goleada por 7 a 1 sobre o Brasil, em 2014, com dois gols marcados no Mineirão AFP

Por Lance

Publicado 29/03/2021 21:04 | Atualizado 29/03/2021 21:08

Madri - Referência no futebol alemão, Toni Kroos deverá se despedir da seleção da Alemanha após a Eurocopa, de acordo com informações do jornal "Bild". Aos 31 anos, o volante pretende focar a carreira no Real Madrid, da Espanha, clube com o qual tem contrato até junho de 2023.



Campeão com a Alemanha na Copa de 2014, sediada no Brasil, Kroos tem 101 partidas disputadas pela seleção e 17 gols marcados. Na 'fatídico' 7 a 1 sobre o Brasil, na semifinal do Mundial, Kroos marcou duas vezes no Mineirão.



A Eurocopa marcará também a despedida do técnico Joachim Löw, que anunciou que deixará o comando técnico após o torneio. A Alemanha está no Grupo F, ao lado de Portugal, Hungria e França.