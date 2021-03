Petkovic Reprodução/SporTV

Publicado 30/03/2021 16:43 | Atualizado 30/03/2021 16:45

Rio - Ídolo do Flamengo, Dejan Petkovic também vestiu as camisas de Fluminense e Vasco, adversários que se enfrentam nesta terça-feira pelo Carioca. Comentarista do SporTV, o sérvio relembrou o período que atuou pelas duas equipes falou sobre as semelhanças e sobre as diferenças de vestir essas duas camisas gloriosas.

"Pelo aspecto da torcida, era muito parecido jogar por Fluminense ou Vasco. Mas jogar em São Januário era diferente de jogar no Maracanã. A torcida fica muito mais perto do campo no estádio do Vasco. Jogar em São Januário você sentia mais a calor da torcida. Foi um orgulho para mim ter vestido a camisa desses clubes e ter jogado bem. Eu era muito querido pelas duas torcidas", afirmou.



Petkovic afirmou que a principal diferença entre atuar nos clubes foi na parte administrativa. No Vasco, o sérvio atuou em 2003 e 2004, quando Eurico Miranda era presidente do clube. No Flu, ele jogou em 2005 e 2006 na gestão de Roberto Horcades.

"Se eu fosse dizer uma diferença fundamental entre esses clubes era a administração. No Vasco, tudo era centralizado em uma única pessoa. Tudo dependia do Eurico Miranda. A gente sabia da onde vinha o comando. Era muito mais fácil de aceitar e se organizar. No Fluminense era diferente. Era tudo mais dividido entre os diretores, a presidência e a patrocinadora que era muito forte. Muitas vezes aconteciam discordâncias entre os dois poderes políticos no Fluminense", concluiu.