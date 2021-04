Destaque do Bayern de Munique, o atacante Gnabry não escondeu a frustração pelo tropeço em casa Divulgação/DFB

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:09 | Atualizado 31/03/2021 19:13

Duisburg - Em casa e com força máxima em ação, a Alemanha foi surpreendida pela Macedônia, que, nesta quarta-feira, confirmou a vitória por 2 a 1, em Duisburg, pelas Eliminatórias Europeias, resultado que garantiu o segundo lugar no Grupo J, com os mesmos seis pontos dos tetracampeões mundiais, agora em terceiro pelo critério de saldo de gols. A Armênia, que venceu a Romênia, por 3 a 2, lidera, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Às vésperas da Eurocopa, com o início previsto para julho, Joaquin Low, que confirmou a despedida da seleção ao término da competição, não contava com uma derrota em seu último jogo à frente da Alemanha nas Eliminatórias. Apesar do domínio ao longo do jogo, os anfitriões não traduziram em gols as oportunidades criadas e pagaram um alto preço pelas falhas de marcação nos gols de Pandev e Elmas. De pênalti, Gundogan diminuiu.

Publicidade

Campeão do Mundial na Copa de 2014, sediada no Brasil, Low sofreu a primeira derrota à frente da Alemanha em jogos válidos pelas Eliminatórias, com o retrospecto de 29 vitórias e três empates em 32 jogos.