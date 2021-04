Nova tocha tem alumínio reciclado e tecnologia de trem-bala CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 11:02

Rio - O Primeiro Ministro do Japão, Yoshihide Suga, informou que a passagem do revezamento da tocha olímpica por Osaka foi cancelada. A tocha passaria pela cidade nos dias 13 e 14 de abril.

As informações são da agência de notícias Reuters.

A decisão foi tomada após o governador e o prefeito de Osaka levaram a possibilidade de cancelamento a público diante do aumento dos casos de Covid-19 na região.



"Os pedidos para saídas não essenciais e urgentes devem ser escrupulosamente respeitados durante o período das medidas mais estritas. Acreditamos que isso (revezamento) se enquadra na categoria de saídas não essenciais e é preciso evitar aglomerações em Osaka", disse o governador de Osaka Hirofumi Yoshimura ao jornal The Mainichi.



O Comitê Organizados do Jogos ainda não se pronunciou sobre a decisão dos políticos e também não confirmou o que acontecerá com o revezamentos nas datas previstas para as cidades.