VIU Hub e SporTV abrem inscrições para o Looking For a Streamer

01/04/2021

Rio - Depois de revelar um grande talento da narração de Rainbow Six no Brasil com "Looking for a Caster", a VIU Hub - unidade digital da Globo - e o SporTV procuram agora por um streamer de eFootball Pro Evolution Soccer (PES) com o "Looking For a Streamer". Realizado em parceria com a Konami, desenvolvedora do jogo, o programa será apresentado por MuuhPro (@muuhpro) e terá corpo fixo de júri com Afonso Sena (@afgameplays) e Thaiga (@loud_thaiga), além de jurados convidados durante toda a temporada, que terá quatro episódios. As inscrições para o "Looking For a Streamer" acontecem de 24 de março a 14 de abril de 2021.

"O mundo dos esportes eletrônicos é muito vasto e nos abre uma gama de possibilidades, dando oportunidades para atuar em diversas frentes. Na primeira temporada, com o Looking For a Caster, descobrimos a talentosa narradora Milla Garcia, que participou de outros projetos da VIU. Com o Looking For a Streamer, temos uma nova oportunidade para encontrar mais um talento, que transmita o PES de forma carismática, com conhecimento e engajamento. E a parceria com a Konami traz ainda mais força e visibilidade para o nosso reality", afirma Vanessa Oliveira, diretora geral da VIU Hub.

"Looking For a Streamer" será exibido no canal e-Sportv no YouTube e no SporTV 3. O vencedor ou vencedora ganhará R$ 10 mil, o troféu Looking For a Streamer e acesso exclusivo a conteúdo futuro de eFootball PES. Para se inscrever, é necessário enviar um vídeo com até dois minutos dos melhores momentos de um streaming de PES. As informações completas estarão disponíveis nas redes sociais do SporTV a partir das 18h desta quarta-feira, dia 24.

"Com uma cena competitiva que só cresce, e com tantas histórias a serem contadas, é natural que se criem oportunidades para os criadores de conteúdo. E nesta edição do Looking for a Streamer de eFootball PES, aplicamos esta mesma perspectiva, de desenvolvimento da cena de eSports. Vamos incentivar e apoiar os produtores de conteúdo que trabalham duro todo dia para levar streams e lives de qualidade para esta comunidade gigante que é a de futebol eletrônico", afirma Jonathas de Vargas, Head do eGol, principal campeonato de eFootball PES 2021 SEASON UPDATE no Brasil, licenciado pela Konami.

Se no Looking For a Caster o público votou somente na final, desta vez, já na segunda etapa, é possível escolher no GE.com os melhores vídeos enviados pelos candidatos a streamers. Depois, na fase do Mata-Mata, os competidores passarão por provas que testarão vários aspectos e habilidades que são importantes para um bom streamer. A cada episódio, MuuhPro, Afonso Sena, Thaiga e os jurados convidados serão responsáveis por eliminar uma pessoa. Até a grande final ao vivo, no dia 15 de julho, que contará novamente com a votação popular.